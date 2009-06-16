Заседание украинско-польской комиссии проведут вице-премьеры

Третье заседание украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, проведение которого запланировано на 18-19 июня в Киеве, состоится под председательством вице-премьер-министров Украины и Польши Григория НЕМЫРИ и Вальдемара ПАВЛЯКА.

Как сообщили УНИАН в Торговом представительстве Украины в Польше, стороны в ходе заседания обсудят весь спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

«Это будет около 15 тематических блоков», - отметили в представительстве.

Собеседник агентства сказал, что среди вопросов, которые будут обсуждаться, будут также проблемы польской нефтегазовой компании PGNIG в Украине и реализация проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк».

В Посольстве Украины УНИАН сообщили, что традиционно заседание межправительственной комиссии проходит под председательством вице-премьеров, подчеркнув, что глава польского правительства Дональд ТУСК может посетить Украину с визитом в июле для участия в заседании комиссии по Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в 2008 г., по сравнению с предыдущим годом, товарооборот между Украиной и Польшей (в т.ч. услуг) вырос на 45,5% - до почти 7 млрд. долларов.

Польша по итогам прошлого года стала первой среди стран Восточной Европы и третьим крупнейшим в мире торговым партнером Украины.