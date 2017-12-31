В главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили звездами с названиями городов Донбасса (фото)

В главном соборе Чехии установлена ​​новогодняя елка, украшенная звездочками с названиями временно оккупированных городов Донбасса.

Об этом сообщает в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

«Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!» - написал посол.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин назвал введение Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и освобождение украинских заложников из плена контролируемых Россией боевиков на Донбассе главными достижениями дипломатии в 2017 году.