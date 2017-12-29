Украинские звезды показали, как украсили свои елки к праздникам (фото)

Украинские звезды шоу-биза уже в полной готовности к Новому году.

Кое-кто из украинских звезд воспользовался помощью флористических студий и декораторов, а большинство - включили свою фантазию и нарядили елку по собственному вкусу.

Смотрите, какой праздничный уют царит в их домах. Ранее УНИАН-Таблоид рассказывал, как мировые знаменитости отпраздновали Рождество.