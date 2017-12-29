Украинские звезды показали, как украсили свои елки к праздникам (фото)
17:33, 29 декабря 2017Общество
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Звезды украсили дом к праздникам и показали праздничную елку на своих страницах в соцсетях.
Украинские звезды шоу-биза уже в полной готовности к Новому году.
Кое-кто из украинских звезд воспользовался помощью флористических студий и декораторов, а большинство - включили свою фантазию и нарядили елку по собственному вкусу.
Смотрите, какой праздничный уют царит в их домах. Ранее УНИАН-Таблоид рассказывал, как мировые знаменитости отпраздновали Рождество.
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