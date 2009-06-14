Тимошенко: делаем всё возможное, чтобы поддержать легпром

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников легкой промышленности с профессиональным праздником.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что легкая промышленность была и остается одной из приоритетных отраслей экономики, благодаря развитию которой увеличивается экономический потенциал государства.

“Наше правительство уважает и ценит нелегкий труд всех трудовых коллективов отрасли и делает все возможное, чтобы поддержать отрасль в трудные времена кризиса, чтобы этот сектор экономики и в дальнейшем прославлял Украину прекрасными высококачественными товарами”, - сказала премьер.

Она поблагодарила работников легкой промышленности за их труд и весомый вклад в развитие Украины и пожелала крепкого здоровья, семейного уюта, творческого вдохновения, уверенности в лучшее будущее, новых трудовых свершений.