Ющенко: продукция легкой промышленности имеет спрос в мире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником.

“Высоко ценю ваши богатые трудовые традиции, опыт и ответственное отношение к делу. Своим неустанным трудом вы обеспечиваете миллионы людей товарами народного потребления. Благодаря вам продукция отечественной легкой промышленности имеет спрос не только в Украине, но и многих странах мира”, - отметил в своем поздравлении В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что работники легкой промышленности и в дальнейшем будут прилагать все усилия для постоянного повышения качества производства, модернизации и технологического переоснащения отрасли в соответствии с международными стандартами, укрепления ее позиций на внутреннем и внешних рынках.

Президент пожелал работникам легкой промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо народа.

Накануне Президент по случаю Дня работников легкой промышленности подписал Указо награждении государственными наградами Украины и присвоении почетных званий.