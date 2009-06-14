Ющенко: продукция легкой промышленности имеет спрос в мире
Президент поздравляет работников отрасли
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником.
“Высоко ценю ваши богатые трудовые традиции, опыт и ответственное отношение к делу. Своим неустанным трудом вы обеспечиваете миллионы людей товарами народного потребления. Благодаря вам продукция отечественной легкой промышленности имеет спрос не только в Украине, но и многих странах мира”, - отметил в своем поздравлении В.ЮЩЕНКО.
Он выразил убеждение, что работники легкой промышленности и в дальнейшем будут прилагать все усилия для постоянного повышения качества производства, модернизации и технологического переоснащения отрасли в соответствии с международными стандартами, укрепления ее позиций на внутреннем и внешних рынках.
Президент пожелал работникам легкой промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо народа.
Накануне Президент по случаю Дня работников легкой промышленности подписал Указо награждении государственными наградами Украины и присвоении почетных званий.