Большой обмен на Донбассе: у трех освобожденных военных-заложников в теле обнаружены осколки и пуля двухлетней давности

15:35, 28 декабря 2017
Общество
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Однако пока военные не требуют срочного и оперативного вмешательства.

27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными / фото president.gov.ua

У трех освобожденных вчера, 27 декабря, заложников из числа украинских военнослужащих в теле обнаружены застаревшие осколки и пуля двухлетней давности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» сказал ведущий хирург, полковник медицинской службы Ростислав Гибало.

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"Из шести пациентов, поступивших на хирургический цикл, в двух застаревшие осколки, у одного есть пуля в мягких тканях верхней конечности, но эти осколки и пуля находятся в мягких тканях уже в течение двух лет. Эти осколки не требуют срочного и оперативного лечения", - сказал Гибало.

"После психологической реабилитации, после общения с родными, мы вернем пациентов в стационар и тогда уже проведем оперативное вмешательство", - сказал он.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен пленными на Донбассе#освобожденные военные-заложники