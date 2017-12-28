Боевикам отдали деда, который принес банку меда со взрывчаткой украинским военным

За свободу наших освобожденных из плена пришлось заплатить преступниками. Среди тех, кого отдали боевикам, есть дед-террорист. Именно он в январе 2015 года принес на блокпост в Станице Луганской банку меда, якобы для украинских военных, но внутри банки была взрывчатка, сообщает ТСН.

Читайте такжеПоявились первые фото с обмена пленными в Донецкой областиУстройство сдетонировало, в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - умер по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Убийце многодетного отца дали 15 лет за решеткой. Боевики неоднократно вносили его в списки на обмен, и вот после почти трех лет заключения украинская сторона все же передала им убийцу.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2015 года на блокпост сил АТО в Станице Луганской около 14 часов пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство).