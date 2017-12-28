Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей

Первая леди страны Марина Порошенко и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко открыли уникальный инклюзивно-ресурсный центр, где будут оказывать психолого-педагогическую поддержку детям с особыми потребностями. Центр был создан на базе школы в Соленом на Днепропетровщине. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Именно инклюзивная система образования дает ребенку возможность развиваться, адаптироваться к обществу. Сегодня в Соленом открываем первый Инклюзивно-ресурсный центр в Украине. Это пример того, что создать современное пространство для особых детей реально даже за короткий промежуток времени. Уже с 1 сентября 2018 года подобные центры должны заработать по всей стране. Они будут предоставлять услуги, используя мировые методики». - отметила Марина Порошенко.

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Инклюзивно-ресурсный центр не имеет аналогов в Украине и обустроен по европейским стандартам. В Центре - три комнаты для индивидуальной работы, еще одна - для групповых занятий. Здесь особенные школьники будут заниматься с логопедом, дефектологом, психологом и коррекционными педагогами. Для физического развития детей в помещении обустроили комнату лечебной физкультуры. Спортивные занятия будет проводить врач-реабилитолог. Ресурсная комната разделена на несколько зон: коррекционно-развивающую - для занятий с узкопрофильными специалистами и социально-адаптационную - для получения бытовых навыков.«Изюминка» новосозданного Инклюзивно-ресурсного центра - интерактивный пол. С помощью современных цифровых технологий изображения отражается на полу и создает виртуальный «ковер».

В основе архитектуры центра - безбарьерность. Дети с ограниченными возможностями имеют свободу перемещений. Признак доступности - отсутствие лестницы и порогов, входные двери открываются автоматически при нажатии на кнопку. В ИРЦ будут предоставлять услуги детям с различными нарушениями в возрасте от 2 до 18 лет, проживающим в Солонянском районе. На сегодняшний день таких - почти 80.

«Благодаря децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко, школы Днепропетровщины реконструируем в соответствии с требованиями особых детей. Делаем учебные заведения такими, чтоб дети с инвалидностью могли получать знания вместе со сверстниками. Сейчас в регионе уже 150 инклюзивных учебных заведений, которые посещают около 480 учеников. В этом году в школах обустроили более полусотни медиатек и 18 ресурсных комнат», - рассказал председатель ДнипроОДА Валентин Резниченко.

Первую в Украине ресурсную комнату открыли в этом году в реконструированной Петриковской школе. Днепропетровщина входит в пятерку регионов, где системно внедряется инклюзивное образование. Область работает над созданием в школах образовательной среды для особых детей. Этот проект - часть социальной программы председателя Благотворительного Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко.