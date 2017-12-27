Освобожденные украинские заложники перед встречей с Порошенко надели форму ВСУ

Украинские заложники, освобожденные из плена контролируемых Россией боевиков, перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко надели форму Вооруженных сил Украины.

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Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Через несколько минут наших парней и женщин лично приветствует на свободе Президент Порошенко. Который сделал для их освобождения очень много. Верховный Главнокомандующий прилетел на Донбасс поблагодарить своих солдат. За мужество. Это - правильно", - сообщила она.

"Наши парни уже в форме ВСУ. Красавцы! Как они радовались, когда надевали новенькую форму. Как дети", - отметила Геращенко.