Геращенко уточнила формулу обмена украинских заложников на боевиков: 73 на 233

Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Об этом УНАН сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

"27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, состоялось освобождение заложников. Из тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО", - сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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В этой связи подчеркивается, что освобождение 73 заложников стало возможным благодаря позиции президента Украины Петра Порошенко, который поднимал этот вопрос как приоритетный в "нормандском формате". Также освобождение заложников состоялось благодаря работе гуманитарной рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, консолидированному сотрудничеству Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, судов, которые прилагали все усилия для разблокирования процесса освобождения заложников.

"В свою очередь, украинская сторона передала 233 человека из списка в 306 путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним было применено изменение меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. Среди переданных нет таких, кто совершил убийства и другие тяжкие преступления, кто не подпадает под процедуру помилования", - отмечается в сообщении.

Как сказала Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, участники переговоров от Украины в гуманитарной подгруппе "очень жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после Дебальцево и битвы за Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии".

Среди освобожденных - бойцы батальона «Кривбасс» Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, подвергшийся страшным пыткам в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные «киборги» - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще после обороны Донецкого аэропорта.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи, - Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.