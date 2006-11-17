Гонщик Мочанов потерял много крови

Как сообщал сайт УНІАН, в дорожно-транспортное происшествие попал известный украинский гонщик, ведущий программы “Экипаж” на Первом национальном канале 37-летний Алексей МОЧАНОВ.

Пресс-служба Главного управления МЧС Украины в городе Киеве предоставила УНИАН дополнительную информацию. Авария произошла сегодня в полночь на бульваре Леси Украинки, 16, что в Печерском районе Киева.

Автомобиль марки „Вольво 740” с номерами “ЭКИПАЖ ТЕСТ 1” слетел с дороги и врезался в опору электроосвещения.

Чтобы освободить пострадавшего, пришлось вызывать спасателей, которые с помощью гидродомкрата разжимали пространство между сидением и панелью управления.

По данным МЧС, у мужчины открытый перелом ноги, на руке - рваная рана. Как констатируют медики, мужчина потерял много крови.

Окончательную причину ДТП выясняют работники ГАИ.