Новые троллейбусы и масштабные ремонты: Филатов подвел итоги 2017 года в Днепре

В формате пресс-конференции глава города рассказал о развитии муниципальных программ и инициатив, а также качественных изменениях, в частности, в жилищном хозяйстве и электротранспорте.

Борис Филатов подчеркнул: 2017-й стал годом стабилизации работы городского совета Днепра. Он также поблагодарил президенту и народным избранникам за то, что в бюджете-2018 городу удалось оставить в муниципальной казне 1,2 млрд грн.

«В конце года мы свели по всем департаментам и предприятиям, что было сделано за 2017 год. У нас есть весомые результаты, которыми не стыдно похвастаться. Были просчеты, в том числе и кадровые. Нам пришлось избавиться от некоторых менеджеров, в том числе сменился и секретарь. Политическая стабильность в городском совете продержится до конца каденции. Мы должны работать ради результата», – отметил мэр Днепра.

Так, за последние 2 года город получил 40 новых троллейбусов, в то время, как в период с 2005 по 2015 года троллейбусный парк пополнился лишь 25 машинами. Также только в течение этого года маршрутная сеть электротранспорта увеличилась на 38 км. В городе впервые за 25 лет открыли новый троллейбусный маршрут на ж/м Солнечный и восстановили ход троллейбусов на ж/м Парус.

Борис Филатов подчеркнул: для него и его команды приоритетом является возрождение дешевого муниципального электротранспорта. На днях мэрия подписала кредитное соглашение с ЕБРР о выделении средств на приобретение 50 новых троллейбусов. Это позволит кардинально обновить подвижной состав электротранспорта.

Кроме того, в городе активно устанавливают остановочные комплексы нового поколения с WI-FI, обогревателями, станциями зарядки гаджетов и столбами безопасности от ДТП. В следующем году в мэрии планируют еще 50 остановочных комплексов такого типа.

Мэр Днепра рассказал также и о ходе достройки метрополитена. Сейчас в подземке продолжается активная фаза работ. Турецкий подрядчик использует самый быстрый в Европе новоавстрийский метод. Обновленный проект строительства и современная техника позволят закончить работы до конца 2021 года.

Также за последние годы в Днепре существенно увеличили финансирование капитальных и текущих ремонтов проспектов и улиц города. Текущие ремонты провели для почти 600 объектов. Это 65 тыс. кв. м покрытия, в том числе и на дорогах в Таромском и Западном.

В городе также обновили 130 светофоров. Некоторые оборудованы светодиодной подсветкой и датчиками, соединяющими их с автоматизированным центром управления светофорами.

По словам Бориса Филатова, сейчас мэрия ведет переговоры относительно возможного кредита от европейских банков для обустройства в городе светофорных комплексов, пешеходных переходов и островков безопасности.

Одновременно мэрия выделила около 1 млрд грн на проведение капитальных и текущих ремонтов в жилищном хозяйстве. Особое внимание уделяют восстановлению работы лифтов и вопросам деятельности ОСМД.