Стала известна причина смерти композитора Владимира Шаинского

Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского. Он заявил, что композитор скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием, передает Рен-ТВ.

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Шаинский в течение шести лет страдал от рака. Первую опухоль артисту удалили в 2011 году. В очередной раз болезнь дала о себе знать спустя четыре года: тогда у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию.

Последние годы жизни Шаинский провел в США. Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

Напомним, что Шаинский является автором музыки ко многим мультфильмам и детским фильмам. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» - всего более 40 картин.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко - «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Родительский дом», «Через две зимы и многие другие.