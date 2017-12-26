Предрождественский уик-энд мультимиллионерши со Львова

Победительница «Мегалот» решила не откладывать осуществление своей мечты на потом и смело отправилась в столицу, чтобы стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», принять участие в эксклюзивной vip-программе «Два дня из жизни миллионера» и провести незабываемый предрождественский уик-энд в Киеве. Ирина Антоновна играет в «Мегалот» уже около пяти лет, однако такой крупный выигрыш у нее впервые. Любовь к лотерее Ирине привил отец, лотерейный стаж которого насчитывает немало десятков лет, ведь он начал играть еще со «Спортлото». Именно отец создал систему, благодаря которой его дочь и смогла выиграть в «Мегалот». Однако женщина не спешит делиться своим секретом, ведь планирует вскоре сорвать и Мегаджекпот.

В рамках программы «Два дня из жизни миллионера» Ирина Антоновна вместе с дочерью попала в настоящую предновогоднюю сказку. Львовские гости посетили популярное новогоднее 3D-шоу на ВДНХ «Вартові мрій», побывали на ярмарке на Софийской площади, увидели главное новогоднее украшение Киева - красавицу-елку, украшенную миллионами горящих огоньков. И к тому же, праздничный уик-энд был хорошо приправленный миллионерскимы развлечениями - посещением престижного спа-салона, дегустацией экзотических блюд в дорогих ресторанах, профессиональной фотосессией. Кульминацией программы, конечно же, стало участие в съемках розыгрыша «Мегалот» и ужин с ведущей программы - Ириной Фроловой в столичном японо-перуанском ресторане.

Победительница начала осуществлять свои мечты с помощью своего выигрыша в лотерею, однако она считает, что главное еще впереди. Ирина Антоновна не собирается оставлять игру в «Мегалот» и однажды мечтает сорвать Мегаджекпот, который на сегодня составляет 11 000 000 гривен. Всем тем, кто еще не смог выиграть, но очень хочет, Ирина советует не терять надежды, играть и воплощать в жизнь свои мечты и мечты своих родных.