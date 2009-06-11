Как украинские родители относятся к внешнему тестированию (опрос)

Украинские родители относятся к внешнему тестированию неоднозначно, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования «Отношение родителей к внешнему независимому тестированию», проведенному Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Проект страны» в июне 2009 года.

Согласно данным, переданным агентству УНИАН, подавляющее большинство родителей детей старшего школьного возраста знают, что поступление в высшие учебные заведения происходит по результатам внешнего независимого тестирования. В частности, на этот вопрос положительно ответили 88,3% опрошенных, и только 11,7% респондентов сказали, что не знали об этом.

По результатам проведенного социологического исследования эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что мнение родителей о внешнем независимом тестировании неоднозначное. Так, о позитивном отношении к новой системе поступления в высшие учебные заведения заявили 38,7% опрошенных. И почти такое же количество респондентов (39,5%) относится к нововведению негативно. Каждый десятый из опрошенных родителей (10,4%) не определился с отношением к внешнему тестированию, а 11,4% - безразлично.

Больше трети украинских родителей считает, что введение внешнего тестирования решит проблему коррупции в высших учебных заведениях (38,1%). Почти столько же респондентов (36,9%) придерживаются мнения, что из-за введения внешнего тестирования школьники сосредоточили внимание только на профильных предметах и считают, что остальные предметы изучать необязательно. Заявили о том, что независимое тестирование сделало бессмысленным проведение школьных выпускных экзаменов 34,2% опрошенных, а 26,5% отметили, что введение новой вступительной системы уравняло шансы на поступление в вузы выпускников, проживающих в городах и сельской местности. В то же время 22,8% родителей украинских школьников жалуются, что независимое тестирование фактически обесценило школьные медали.

62,3% родителей выразили мнение, что независимое внешнее тестирование обязательно должно происходить на государственном языке. Менее трети респондентов (27,8%) считает, что это необязательно. При этом каждый десятый (9,9%) еще не определился по языковому вопросу.

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос «Отношение родителей детей старшего школьного возраста к внешнему независимому тестированию» с 8 по 10 июня во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе.

Всего, согласно случайной выборке, опрошены 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.