Совет НБУ рекомендовал правлению снизить учетную ставку
01:27, 11 июня 2009Общество
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... и приблизить ставки рефинансирования
Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению центрального банка снизить уровень учетной ставки.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания совета в среду.
Совет НБУ также рекомендовал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки.
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