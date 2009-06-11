Совет НБУ рекомендовал правлению снизить учетную ставку

... и приблизить ставки рефинансирования

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению центрального банка снизить уровень учетной ставки. Об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания совета в среду. Совет НБУ также рекомендовал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки.

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