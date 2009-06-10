С сентября школьники подробнее будут изучать Голодомор и ОУН-УПА

С сентября этого года школьники будут изучать историю Украины по новой программе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В частности, по данным пресс-службы, МОН разработало и утвердило изменения к программе по истории Украины и всемирной истории для учеников 5-12 классов.

Эти изменения, отметили в Минобразования, направлены на преодоление разрыва между содержанием учебника и новейшими наработками отечественной историографии.

“Особенно это касается истории ближайшего к нам ХХ века, которая на протяжении длительного времени содержала больше всего так называемых "белых пятен". Сегодня, благодаря открытию ранее недоступных фондов архивов, интенсификации исследований, в частности благодаря привлечению к работе нового поколения историков, установлено много неизвестных до сих пор фактов и событий”, - говорится в сообщении.

Значительно шире, по данным пресс-службы, в новой школьной программе отображены история становления и развития украинского освободительного движения, борьба с ним тоталитарных режимов. Дети будут подробнее знать о преступлении геноцида украинского народа - Голодоморе 1932-1933 годов, массовых репрессиях коммунистической власти 20-50-х годов прошлого века, борьбе Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, противостоянии диссидентского движения тоталитарному режиму.

Следовательно, восстановление независимости 24 августа 1991 года становится понятным как закономерный результат многовековой борьбы украинцев за свободу, подчеркивается в сообщении.

По убеждению Минобразования, новая программа поможет ученикам более четко разобраться в событиях прошлого и, возможно, лучше понять проблемы украинской современности.