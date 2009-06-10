Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно повысился, по сравнению с 9 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,65 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 9 июня и составляет 10,64 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 10,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% по сравнению с 9 июня и составляет в среднем 0,2322 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2534 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2445 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,66 грн./евро, что на 0,9% дороже, чем вчера, продажи – 10,82 грн./евро (дороже на 0,5%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,7% по сравнению с 9 июня и составляет в среднем 0,2327 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2552 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,57/7,64 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6101, к евро – 10,622939, к российскому рублю – 0,24342.