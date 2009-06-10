Тимошенко прогнозирует укрепление гривни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует укрепление курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании Кабинета Министров Украины.

По ее словам, укреплению гривни будет способствовать решение Международного валютного фонда (МВФ) об увеличении суммы траншей финансовой помощи, которая выделяется Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решение о выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. долл., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. долл. (согласно первому варианту заключенного соглашения, Украина должна была получить в августе 1,1 млрд. долл., в ноябре - 3 млрд. долл. – УНИАН).

По словам премьера, часть выделенных МВФ средств будет зачислена в международные валютные резервы Национального банка Украины, что, собственно, и станет главным фактором укрепления гривни.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила позитивную динамику по итогам мая текущего года показателя уровня инфляции в стране. В частности, она отметила, что за май Винницкая область продемонстрировала дефляцию. В регионе наблюдалось снижение цен как на основные виды продуктов питания, так и на другие товары.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае инфляция составила 0,5%, с начала года – 7,4%.

В январе-мае инфляция составила 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае т.г. к маю 2008 г. – 14,7%.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by в сумме 2,8 млрд. долл., который поступил в Украину 12 мая.