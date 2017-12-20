В Житомире наградили потомка классика украинской литературы

Сегодня в Житомире наградами «За заслуги перед городом» III степени были награждены двое житомирян - Геннадий Махорин и Алексей Боржковський.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, награждение состоялось на заседании исполнительного комитета этого совета.

"Перед началом работы исполнительного комитета знаками отличия «За заслуги перед городом» III степени был награжден Геннадий Махорин и Алексей Боржковский. Боржковский является правнучатым племянником классика украинской литературы, известного украинского поэта, переводчика и фольклориста Степана Руданского. Он много лет изучает и популяризирует жизненный путь и творчество своего выдающегося родственника", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Геннадий Махорин – депутат Житомирского городского совета. С 2011 года по настоящее время он работает на должности доцента кафедры общественных наук Житомирского национального агроэкологического университета. Он является автором более 50-ти историко-краеведческих книг и брошюр, а также четырех учебных пособий.

Алексей Боржковский – врач высшей категории, подполковник медицинской службы, просвитянин. Почти 30 лет и сейчас он работает врачом -отоларингологом в Житомирском военном госпитале и Житомирской городской поликлинике. Боржковский - лауреат Всеукраинской премии имени Стапана Руданского.