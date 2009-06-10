Проблемные банки: хроника событий

«Дело» узнало, что будет с депозитом, срок которого истек, и на каких условиях проблемные банки предлагают пролонгировать или переоформить замороженный депозит.

Надра Банк Банк «Надра» не пролонгирует депозиты без согласия клиента. Если срок вклада уже истек, а клиент не решился на дополнительное соглашение к договору, то проценты по вкладу не начисляются, а сам депозит «ждет» отмены моратория. В банке разработали программу по частичной выплате вкладов, срок которых закончился или в январе или в июне. Так, если сумма депозита не больше 10 тысяч гривен или эквивалент данной суммы, то забрать «наличкой» клиент может половину. Если замороженный депозит не больше 50 тысяч гривен, то банк выплатит 20% от суммы договора. Вторую часть вклада ему придется пролонгировать на срок от 4 до 12 месяцев. При этом процентные ставки в гривне будут от 10% (4 месяца) до 19% (1 год), а в долларе – от 5,5% до 12% соответственно. По словам сотрудницы контакт-центра «Надра банка», даже продленные (лонгированные) вклады будут гарантироваться государством и Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Для того, чтобы переоформить депозит, заемщик должен подойти в отделение за день до окончания срока договора.

Укрпромбанк

Укрпромбанк не изобрел систему пролонгации для своих заемщиков. Если клиент хочет заработать на замороженном депозите, то он может продлить договор на тех же условиях, что были в договоре. «Если у Вас депозит на год, то только на год он и будет продлен», - объясняет сотрудница колл-центра банка. Для пролонгации заемщику надо появиться в отделении банка, где он оформлял депозит, и написать соответствующее заявление за день до окончания срока вклада. Если клиент не придет в отделение переподписать соглашение, то вклад автоматически не пролонгируется, и проценты по нему начисляться уже не будут.

Национальный Кредит Банк «Национальный Кредит» ничего кроме пролонгации на прежних условиях своим клиентам не предлагает. Продлить на других условиях в банке невозможно, так же как и открыть новый договор. «Сейчас новых депозитов мы вообще не открываем. Если не хотите перекладывать на длительный срок – подождите до 19 июня. Возможно, Вы получите деньги», - говорит сотрудник депозитного отдела. Напомним, что 19 июня в банке заканчивается полугодичный срок моратория на исполнение обязательств.

Родовид банк

Свой вклад в «Родовид банке» клиент может переоформить, прийдя в отделение в день, когда у него заканчивается договор. Правда, меньше чем за 9 месяцев банк платить не хочет. В соответствии с действующими условиями «Родовид банка», депозит можно переоформить только на 9 или 12 месяцев. По гривневому депозиту будут начисляться 10% и 15% в зависимости от срока. Долларовый вклад банк возьмет только на 1 год и заплатит за него 8% годовых. Если вкладчик не согласен с такими условиями, то никаких дополнительных заявлений писать не надо. «Депозит будет просто лежать у нас, а проценты по нему начисляться с дня окончания договора, не будут», - объясняет сотрудник контакт-центра банка «Родовид».

Трансбанк

Трансбанк может как пролонгировать договор, так и оформить новый. В любом случае, условия, на которых будут лежать деньги в банке, будут одинаковые. Так, договор можно заключить на 3 месяца с 10% по гривне и 6% в долларе. Вклад на срок от 6 до 12 месяцев проценты будут в размере 19% и 11% соответственно. Сотрудница депозитного отдела Трансбанка заручилась поддержкой Фонда. «Переоформление или пролонгация депозита имеет значение, если банк является временным членом ФГВФЛ. Мы же – постоянные члены», - рассказывает девушка. Для пролонгации уже действующего вклада, заемщику надо прийти в день, когда заканчивается срок договора. Для переоформления – на следующий день.

Национальный Страндарт

Банк «национальный Стандарт» тоже предлагает 2 схемы как заработать на замороженном депозите – пролонгировать и переоформить. Правда есть один нюанс – вклады, которые закончились до 15 мая (дата введения временной администрации) могут быть только переоформлены. По другим депозитам клиенту предоставляется выбор. Хотя, разницы в пролонгации или переоформлении пока нет – банк является постоянным членов ФГВФЛ. «Я звонила в Фонд на прошлой неделе. Там подтвердили, что мы не переведены во временные члены. Мы держим руку на пульсе», - рассказывает сотрудница депозитного отдела и дает телефон Фонда, чтобы клиент сам проверил информацию. При продлении или оформлении нового договора на 6 месяцев банк начислит 18% в гривне и 11% в долларе, на 9 месяцев – 19% и 11,5%, а на 12 месяцев – 19,5% и 12% соответственно. Банк оставляет за вкладчиком право выбора. Если продолжать договорные условия тот не хочет, то автоматического продления не предусмотрено и депозит будет ждать, когда банк начнет рассчитываться со своими клиентами.