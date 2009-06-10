В Киеве одно из самых больших в мире падений цены аренды офисов

В Киеве зафиксировано одно из самых больших в мире падение стоимости аренды офисной недвижимости. Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве международной консалтинговой компаний CB Richard Ellis.

По результатам ежегодного глобального исследования стоимости аренды в профессиональных офисных помещениях в более чем 170 городах мира, в списке самых дорогих офисных рынков по-прежнему лидируют Токио, Лондон и Москва. Киевский же рынок офисной недвижимости лидирует в списке наиболее пострадавших от экономического кризиса, уступая первое место Буэнос-Айресу.

По данным компании, общая стоимость аренды (включает арендную плату, местные налоги и операционные затраты) в долларовом эквиваленте на киевском рынке недвижимости ко второму кварталу 2009 года сократилась на 46%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

В то же время, управляющий партнер CB Richard Ellis в Украине Сергей СЕРГИЕНКО отметил, что в пересчете на гривни стоимость аренды киевских офисов просела не более чем на 20%.

В целом среди 170 исследуемых городов стоимость аренды (измеряемая в местных валютах) упала на 2,8%. В Сингапуре годовое падение было наиболее сильным – 34% в сингапурских долларах и 41% в долларах США. Во многих случаях наиболее крупные рынки офисной недвижимости за последние 12 месяцев подешевели на 20% и более.

По данным CB Richard Ellis, ожидается, что по итогам второго квартала годовое падение стоимости аренды офисов составит не менее 60%.

«Мы прогнозируем замедление темпов снижения арендных ставок во втором полугодии 2009 года и ожидаем их конечной стабилизации осенью текущего года», – добавил С.СЕРГИЕНКО.