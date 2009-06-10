Российский замминистра приехал разбираться с долгами ЧФ

Вопросы базирования российского Черноморского флота и функционирования ОАО «Севморзавод» будут рассмотрены с учетом обоюдных интересов Украины и России.

Об этом после встречи с председателем горсовета Севастополя Валерием САРАТОВЫМ заявил журналистам в Севастополе заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского горсовета.

«Мы хотим, чтобы наш флот чувствовал себя здесь комфортно, чтобы люди, которые служат на Черноморском флоте Российской Федерации, понимали, что Севастополь - это место, где они хорошо себя чувствуют, а около 20 тысяч севастопольцев, которые так или иначе связаны с флотом, получали определенную пользу от того, что флот находится здесь», - сказал Г.КАРАСИН.

Он отметил, что «все проблемы, связанные с Севастополем, особо рассматриваются в России, потому что этот город связан с Россией не только Черноморским флотом, он с российской историей связан. А флот находится здесь не 10 лет и не 20 лет, он здесь был образован в 1783 году, поэтому это дом нашего флота, и в доме должно быть все хорошо, и севастопольцы должны получать материальные, духовные и другие хорошие новости от того, что Черноморский флот действует и живет в Севастополе».

Посетивший Севастополь вместе с Г.КАРАСИНЫМ посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН сообщил журналистам, что российская «делегация прибыла для того, чтобы пообщаться здесь с командованием российского флота, выяснить существующие проблемы, но мы не можем обойти руководство города, потому что Черноморский флот - это, прежде всего, люди, которые живут в этом городе, у них есть проблемы и их надо решать совместно».

Как сообщалось, на «Севморзаводе» накопилась самая крупная в городе задолженность по выплате зарплаты. Собственником предприятия являются структуры, связанные с российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.