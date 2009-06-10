Верховная Рада хочет знать, кто проводит судебные экспертизы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменения в статью 41 Хозяйственного процессуального кодекса Украины” (относительно назначения судебных экспертиз).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 349 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предлагает установить требования, предусмотренные Законом Украины “О судебной экспертизе”, к лицам, которые проводят судебную экспертизу.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины отсутствуют требования относительно лиц, которые привлекаются судом к проведению судебной экспертизы. Отсутствие указанных требований может привести к некачественному и неквалифицированному проведению судебных экспертиз.