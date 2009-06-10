Мировые цены на нефть повысились
00:57, 10 июня 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 9 июня на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 69,62 (+1,74) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,01 (+1,92) долл./барр.
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