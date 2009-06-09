Парламент рассмотрел законы о статусе русского языка и внеблоковости

Верховная Рада не поддержала законопроекты о принципах внутренней и внешней политики Украины, которые были внесены народными депутатами Петром СИМОНЕНКО (фракция КПУ) и Валерием КОНОВАЛЮКОМ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект П.СИМОНЕНКО проголосовали 46 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За законопроект В.КОНОВАЛЮКА проголосовали 128 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале.

Законопроектом П.СИМОНЕНКО предусматривалось, что, «учитывая реальное применение в украинском обществе русского языка, его значение в повседневной жизни народа, русскому языку должен быть предоставлен статус государственного на всей территории Украины».

Кроме того, планировалось утвердить внеблоковый нейтральный статус Украины.

Также предусматривалось углубление отношений «стратегического партнерства со странами СНГ, прежде всего Российской Федерацией, странами, которые являются соседями, государствами европейского и мирового сообщества.

Законопроектом В.КОНОВАЛЮКА планировалось за невыполнение принципов внутренней и внешней политики к высшим должностным лицам государства применять «политическую ответственность – отставку с занимаемой должности».

Этим законопроектом предусматривался рост конкурентоспособности национальной экономики.