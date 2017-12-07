Рада запретила неплательщикам алиментов выезжать из Украины, охотиться и водить автомобиль

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 294 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, государственный исполнитель выносит мотивированные постановления: об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины и об установлении временного ограничения для него в праве управления транспортными средствами - до погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

Также предусмотрено установление временного ограничения должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также установление временного ограничения должника в праве охоты - до погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

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Кроме того, законом определены случаи, когда временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами не может быть применено.

Законом устанавливается, что неуплата алиментов на содержание ребенка одним из супругов, родителями или другими членами семьи, которая привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, влечет за собой выполнение общественно полезных работ сроком от 120 до 240 часов.

Общественно полезные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

В случае уклонения нарушителя от выполнения общественно полезных работ постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, срок невыполненных общественно полезных работ может быть заменен административным арестом. Срок ареста определяется из расчета, что одни сутки ареста равны 15 часам невыполненных общественно полезных работ, но не может превышать 15 суток.

Закон был принят с рядом озвученных с голоса поправок и с последующим технико-юридическим редактированием. В частности, согласно озвученным поправкам, из текста законопроекта изымается положение, согласно которому тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос о месте жительства, пребывания ребенка, места и формы обучения, получения ребенком медицинской помощи, оздоровления.

В то же время, поскольку о таких поправках к этой же статьи речь не шла, то действующим осталось положение, согласно которому тот из родителей, с которым по решению суда определено место жительства ребенка, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины: на срок, не превышающий одного месяца; на срок, превышающий один месяц, с целью лечения, обучение ребенка за границей, при наличии справки, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем о наличии у второго родителя задолженности по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за 6 месяцев.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда пунктов.

Напомним, что в Украине появится открытый реестр неплательщиков алиментов. По словам министра юстиции, данные о недобросовестных родителях будут размещены на официальном сайте Минюста.