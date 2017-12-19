Коррупция на дорогах: журналисты выяснили, как зарабатывают на весовых комплексах для грузовиков

Журналисты раскрыли коррупционную схему среди сотрудников "Укратрансбезопасности" на весовых комплексах для грузовиков на дорогах Украины.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы «Гроши».

По законодательству работники «Укртрансбезопасности» и «Укравтодора» в случае выявления перегруза грузовика, должны выписывать штраф. Однако, как выяснили журналисты, штрафы на весовых комплексах не выписывают, а берут деньги в виде взяток.

Плата за перегруз на одном из таких комплексов на Кировоградщине составляет 600 гривень. Таким образом за одну смену взяточник может заработать около 60 тысяч гривен.

Как сообщил председатель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк, сейчас проводится служебная проверка данных фактов.

«Сегодня проводится проверка в Кировоградском территориальном управлении. Эта проверка максимально будет длиться до 29-го числа. Будут соответствующие выводы по данному факту. И, на сколько мы сможем, привлечь этих работников к дисциплинарной ответственности», - отметил Ноняк.

Он также добавил, что сейчас ведомство закупило новое оборудование для противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм. А это в свою очередь влияет на состояние дорог в стране.