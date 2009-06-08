Авария на шахте им. Скочинского: судьба 12 горняков - неизвестна

Состояние здоровья пострадавших горняков шахты им. Скочинского в Донецке «относительно удовлетворительное».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН главный врач областной больницы профзаболеваний Евгений ГЛАДЧУК.

По его словам, в это медучреждение уже поступило 14 человек и продолжают поступать.

«Состояние здоровья у одних чуть лучше, у других - чуть хуже, а в среднем – относительно удовлетворительное. Пока мы ставим предварительный диагноз – гипоксия и отравление рудничным газом под вопросом», - сказал Е.ГЛАДЧУК.

Он отметил, что окончательный диагноз будет установлен завтра-послезавтра по результатам анализов. «Медикаменты для лечения шахтеров все есть пока», - заключил главврач.

По данным МЧС, в момент аварии под землей находились 53 горняка. По состоянию на 14.00 спасены и подняты на поверхность 38 горняков, двое погибли, судьба 12 пока остается неизвестной. Также под землей найден один травмированный горняк, которого сейчас подразделения горных спасателей поднимают на поверхность.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО безотлагательно образовать правительственную комиссию с целью расследования причин аварии, произошедшей сегодня в Донецке на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Также Президент поручил оказать помощь потерпевшим и разработать и утвердить комплексный план мероприятий по ликвидации последствий аварии.

По результатам расследования причин аварии глава государства просит принять предусмотренные законом меры для привлечения виновных лиц к ответственности.