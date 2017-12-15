Бойцы 43-го мотопехотного батальона на один день стали Святыми Николаями (видео)
19:03, 15 декабря 2017Общество
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Просто в палатках военного городка под Днепром они целый день паковали подарки детям.
На один день Святыми Николаями стали бойцы 43-го мотопехотного батальона
На один день Святыми Николаями стали бойцы 43-го мотопехотного батальона. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Они только месяц как вернулись с передовой. Просто в палатках военного городка под Днепром они целый день паковали подарки детям. Конфеты, печенье, краски и игрушки собирали вместе с волонтерами.
И в общем успели собрать почти 2 тысячи наборов. В первую очередь подарки от военных "Николаев" отправятся к детям-сиротам.
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