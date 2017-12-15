В Киеве открыли первую резиденцию Святого Николая (видео)
18:28, 15 декабря 2017Общество
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В ближайшее время в столице откроют еще три "филиала".
В Киеве официально открыли первую резиденцию Святого Николая
В Киеве официально открыли первую резиденцию любимого святого детворы – Николая. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Остановку Чудотворец сделал в музее в Пирогово. И хоть до праздника еще четыре дня, от малышей уже нет отбоя. За подарками выстраиваются в очереди и стихами и песнями доказывают, что заслужили благосклонность Николая. Он с таким количеством клиентов не справляется, и поэтому в ближайшее время в Киеве откроют еще три резиденции с дублерами святого.
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