В Киеве открыли первую резиденцию Святого Николая (видео)

18:28, 15 декабря 2017
Общество
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В ближайшее время в столице откроют еще три "филиала".

В Киеве официально открыли первую резиденцию любимого святого детворы – Николая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Остановку Чудотворец сделал в музее в Пирогово. И хоть до праздника еще четыре дня, от малышей уже нет отбоя. За подарками выстраиваются в очереди и стихами и песнями доказывают, что заслужили благосклонность Николая. Он с таким количеством клиентов не справляется, и поэтому в ближайшее время в Киеве откроют еще три резиденции с дублерами святого.

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Ранее сообщалось, что в Киеве начали украшать главную елку страны.

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Теги: #резиденция Святого николая Киев#резиденция Николая Пирогово