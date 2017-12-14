В Киеве начали украшать главную елку страны (видео)

В четверг, 14 декабря, на Софийской площади начали украшать главную елку страны.

Сегодня планируют повесить все гирлянды и верхушку, завтра - игрушки. За выходные на площади обещают развесить 33 километра различных гирлянд и фонариков.

Читайте такжеВ Киеве установили главную елку страны (видео)

Организаторы надеются, что все украшения будут видны даже из космоса.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали главную новогоднюю елку страны, которую уже начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. Как можно увидеть на фотографиях, транспортировка зеленой красавицы негативно сказалась на ее виде: она облысела, потеряв часть веток, с одной стороны дерево сильно пострадало.