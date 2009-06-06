Кировоград просит спасти от разрушения один из старейших театров

Представители общественных, творческих, политических объединений Кировограда обратились с открытым письмом к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой принять меры для спасения от разрушения здания областного музыкально-драматичного театра им. Марка Кропивницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято на общем собрании во время обсуждения последствий аварийного состояния здания театра.

По словам начальника Управления культуры и туризма Кировоградской облгосадминистрации Натальи ОВЧАРЕНКО, предварительная смета капитального ремонта здания составляет свыше 40 млн. грн.

«В 2009 году таких расходов из госбюджета, как субвенция на содержание социальных учреждений, нет. Существует стабилизационный фонд, из которого Кировоградская область получит 15,4 млн. грн. на все объекты, нуждающиеся в реконструкции. В то же время первоочередные расходы на остановку дальнейшего разрушения здания театра составляют 15,5 млн. грн. Понятно, что местному бюджету это не под силу», - подчеркнула Н.ОВЧАРЕНКО.

Она отметила, что данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание сессии Кировоградского облсовета. «Это слухи, что театр распустят. Коллектив и театр будет сохранен», - отметила начальник управления.

Как сообщал УНИАН, аварийное состояние, опасное для посетителей, стало причиной запрещения с 1 мая 2009 года эксплуатации здания Кировоградского академического музыкально-драматического театра им. Марка Кропивницкого. В последний раз здание одного из самых старых театров Украины (построен в 1867 году) ремонтировалось в 1974 году после пожара.

На сегодня коллектив театра не прекращает деятельности, но в связи с обстоятельствами работает на гастролях.