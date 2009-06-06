Слухи о катастрофическом положении “Нафтогаза” остаются слухами

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА заявляет, что слухи о катастрофическом положении компании остаются слухами.

Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза Украины”.

"Нафтогаз Украины" прилагает все усилия для выполнения своих обязательств. Еще раз отмечу, что слухи о катастрофическом состоянии компании являются лишь слухами“, - цитируются в сообщении слова О.ДУБИНЫ.

Председатель правления “Нафтогаза” отметил, что мировой экономический кризис разрушил экономики стран, больших корпораций и бюджеты рядовых людей.

“НАК “Нафтогаз Украины” также имеет определенные сложности в своей работе. Но компания делает все возможное для преодоления препятствий и выполнения своих уставных задач, согласно законодательству”, - подчеркнул О.ДУБИНА.

В сообщении отмечается, что в мае Украина получила от “Газпрома” 2,376 млрд. кубометров газа, из них 1 млрд. для закачивания в подземные хранилища газа, на общую сумму в 646,8 млн. долл.

“Нафтогаз” осуществляет все необходимые усилия для выполнения своих обязательств и платит “Газпрому” своевременно”, - сказал О.ДУБИНА.

В сообщении также отмечается, что на сегодня в подземных хранилищах газа Украины находится более 19 млрд. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения транзита газа в страны ЕС во время отопительного сезона.