Во Львове взят под стражу подозреваемый в захвате земель пограничной полосы на Закарпатье

Шевченковский райсуд Львова взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн подозреваемого в завладении землями пограничной полосы в Закарпатской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

«Одиозного организатора по кличке «Доки» так называемой «частной границы» на Закарпатье вдоль линии госграницы, через которую за пределы Украины длительное время переправляли контрабанду, Шевченковский райсуд Львова взял под стражу на два месяца с альтернативой залога в размере 30 млн грн», - сообщил Сенюк.

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Он также отметил, что указанный мужчина подозревается в организации завладения в группе с должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области через подставных лиц землями пограничной полосы площадью более 130 га, «о чем ему, собственно, сообщили в подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины».

«По данному факту досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению этих и других преступлений. При этом мы уже провели ориентировочно 30 экспертиз и допросили более 100 человек», - сообщил военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября военный прокурор Западного региона Олег Сенюк проинформировал о проведении в Закарпатской области спецоперации по документированию противоправной деятельности лиц, которые могут быть причастны к незаконному захвату земель пограничной полосы на Закарпатье, а также в организации изготовления и сбыта наркотиков.

В ходе спецоперации силовики задержали экс-руководителя управления Госгеокадастра в Береговском районе.