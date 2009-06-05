В столице на Крещатике откроют Аллею звезд - ... платную

На киевском Крещатике откроют “Аллею звезд”.

Старт проекта запланирован ко Дню Независимости, сообщает муниципальная газета «Хрещатик”.

Как сообщил советник городского председателя по вопросам благоустройства и озеленения Игорь ДОБРУЦКИЙ, аллея будет состоять из бронзовых плит размером 50 на 50 сантиметров. Увековечить свои имена там смогут выдающиеся деятели театра, кино, шоу-бизнеса и все желающие киевляне или гости города. Оставить свое имя вычеканенным на плите “Аллеи звезд” обойдется в 15-20 тыс. грн. Деньги будут перечислять в столичный бюджет.

Как отмечает представитель мэрии, такая аллея есть в Москве на Арбате. На небольших плитах там не только увековечивают звезд, но и поздравляют с днем рождение и признаются в любви.