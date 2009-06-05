Депутаты беспокоятся, что мэра Нежина не посадят

5 июня Печерский районный суд Киева в который раз будет рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении мэра города Нежин Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В пресс-службе напомнили, что мэр Нежина был задержан работниками Госслужбы борьбы с экономической преступностью во время получения взятки в сумме 20 тысяч долларов США, еще 40 тысяч он получил ранее.

Как стало известно, депутаты Нежинского городского совета обратились к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с письмом, в котором выражают обеспокоенность по поводу возможного оправдания городского председателя, задержанного за получение взяток в особо крупных размерах.

"Стало известно, что городской председатель будет оправдан, и он вернется на должность", - говорится в официальном обращении к руководителю силового министерства.

Депутаты отмечают, что "казалось бы, все ясно и должностное лицо должно отвечать перед законом. ...Но ряд событий превратили ситуацию в чрезвычайную, и судом было принято решение о его освобождении под подписку о невыезде". Такую ситуацию его авторы характеризуют как "надругательство над всеми нормами содержания людей, которые нарушили закон".

По данным депутатов горсовета, только в Киеве мэр Нежина имеет восемь квартир. И хотя, как отмечают в горсовете, он утверждает, что жилье принадлежит его однофамильцам, документов, которые это подтверждали бы, мэр не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, мэр Нежина Михаил ПРИХОДЬКО был задержан с поличным в декабре 2008 года. Злоумышленник требовал и получил взятку в размере 20 тыс. долларов США от предпринимателя за предоставление разрешения на приватизацию банно-оздоровительного комплекса.

Всего правоохранители задокументировали получение им взяток на общую сумму 60 тыс. долларов.

Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

В отношении городского председателя Печерским райсудом Киева была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Однако после этого решениями судов его дважды освобождали под подписку о невыезде, а один раз - под залог в 17 тыс. грн.