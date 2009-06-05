Юрий Луценко возглавил милиционеров СНГ

Глава МВД Украины Юрий Луценко возглавил Совет министров внутренних дел стран СНГ. Председательские полномочия украинскому министру передал его российский коллега Рашид Нургалиев на заседании Совета в Ливадийском дворце (Ялта) и поздравил коллегу. "Уверен, в качестве председателя вы продолжите курс на всестороннее укрепление и сотрудничество органов внутренних дел и правительств по всем направлениям оперативно-служебной деятельности", - сказал Нургалиев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ялте министры внутренних дел стран-участниц СНГ подписали межгосударственную программу борьбы с преступностью. Подписание состоялось в рамках заседания Совета министров внутренних дел, в котором приняли участие руководители 10 силовых ведомств стран Содружества.

Во время церемонии подписания Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что сегодняшнее собрание еще раз продемонстрировало общие позиции правоохранительных ведомств стран СНГ относительно принятия решений, направленных на противодействие преступности.

По его словам, межгосударственной программой предусмотрено расширение сотрудничества в совместных профилактических мероприятиях по противодействию новым формам преступлений, связанных с использованием информационных технологий, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

Также документом предусмотрено повысить эффективность функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, добавил Ю.ЛУЦЕНКО.