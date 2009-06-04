ВР преодолела вето Президента на о защите от излучения

22:48, 04 июня 2009
Общество
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"За" - 337 депутатов

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О внесении изменения в закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” преодоление вето проголосовали 337 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Закон определяет полномочия Верховной Рады в сфере обеспечения защиты человека от влияния ионизирующего излучения.

Также парламент получил полномочия по утверждению основной дозовой черты индивидуального облучения населения и персонала объектов, на которых осуществляется практическая деятельность, установление уровней вмешательства в случае радиационных аварий.

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