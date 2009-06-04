Арестован директор "Метро Джекпот"

Директору общества с ограниченной ответственностью «Метро Джекпот» предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов в Днепропетровске, где в ночь на 7 мая вследствие пожара погибли 9 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Главного управления МВД в Днепропетровской области Анатолий НАУМЕНКО.

По его словам, ранее задержанный стражами порядка директор ООО «Метро Джекпот» арестован.

А.НАУМЕНКО отметил, что на данный момент комплексная экспертиза причин возникновения пожара в зале игровых автоматов, которую проводят киевские специалисты, еще не завершена, поэтому окончательную версию о причинах трагедии пока назвать нельзя.

«Какой бы ни была причина пожара, следствия у нее одни – гибель людей из-за нарушения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов. При таких условиях люди не могли не погибнуть, и виновны в этом будут отвечать по закону», - подчеркнул А.НАУМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в ночь на 7 мая в помещении зала игровых автоматов ООО «Метро Джекпот», которое принадлежит ООО «Порыв», произошел пожар, вследствие которого погибли 9 и травмированы 11 лиц.

По факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов Жовтневый райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело согласно ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.