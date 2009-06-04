Ющенко ввел в действие решение СНБО о финансировании армии

21:15, 04 июня 2009
Общество
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Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 марта этого года «О состоянии и безотлагательных мерах по финансированию потребностей Вооруженных Сил Украины в 2009 году в объемах, необходимых для обеспечения обороны государства».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Президент постановил возложить контроль за выполнением этого указа на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, СНБО 27 марта этого года решил, в частности, что Кабинет министров при подготовке законопроекта о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» должен предусмотреть увеличение расходов из общего фонда госбюджета для Министерства обороны Украины на сумму 8 871,5 млн. грн.

Кроме того, было решено уменьшить доходы и расходы Министерства обороны по специальному фонду государственного бюджета от реализации объектов недвижимого имущества ВСУ вместе с земельными участками, на которых они расположены, или имущественными правами на них на сумму 3 304,0 млн. грн.

Правительство также должно зачесть сверхплановые поступления от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, другого движимого имущества ВСУ в сумме 298 млн. грн. в специальный фонд госбюджета.

Также Кабмин должен предусмотреть зачисление в специальный фонд государственного бюджета поступлений от Секретариата ООН за участие украинских контингентов (персонала) Вооруженных Сил Украины в миротворческих операциях.

Кроме того, правительство должно предусмотреть увеличение расходов общего фонда государственного бюджета для Главного управления разведки Министерства обороны на сумму 121,7 млн. грн.

 

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