В Донецкой области изъято 300 единиц огнестрельного оружия

Милиция Донецкой области с начала года из незаконного обращения изъяла 306 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в том числе было изъято 7 гранатометов, 3 автомата, 15 винтовок, 34 пистолета, 48 обрезов, 88 охотничьих ружей, 25 гранат, 110 единиц оружия кустарного производства, 9900 патронов, около 15 кг взрывчатых веществ.

Всего с начала года в Донецкой области милиция выявила 1218 фактов незаконного обращения с оружием, что значительно превышает показатели прошлого года.