В Донецкой области изъято 300 единиц огнестрельного оружия
20:55, 04 июня 2009Общество
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Сообщение Главного управления МВД
Милиция Донецкой области с начала года из незаконного обращения изъяла 306 единиц огнестрельного оружия.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в том числе было изъято 7 гранатометов, 3 автомата, 15 винтовок, 34 пистолета, 48 обрезов, 88 охотничьих ружей, 25 гранат, 110 единиц оружия кустарного производства, 9900 патронов, около 15 кг взрывчатых веществ.
Всего с начала года в Донецкой области милиция выявила 1218 фактов незаконного обращения с оружием, что значительно превышает показатели прошлого года.
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