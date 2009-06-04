Киевские чиновники придумали способ неплохо заработать на парках

Решение властей Киева о реорганизации «Киевзеленстроя», направленное якобы на сокращение административных расходов, позволит столичным чиновникам решить вопрос с коммунальным имуществом, расположенным на территории городских парков, пишет еженедельник «Комментарии:».

Такого мнения придерживаются и депутаты Киевсовета. Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, депутат фракции БЮТ Сергей МЕЛЬНИК считает, что действительная цель реорганизации «Киевзеленстроя» - не столько повысить эффективность управления коммунальным предприятием, сколько оперативно перераспределить коммунальную собственность, расположенную на «зеленых» территориях.

«Не секрет, что на территории парков находятся очень интересные объекты. На их эксплуатации и приватизации можно неплохо заработать», - отметил С.МЕЛЬНИК.

Такого же мнения и секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Юрий КУРИННЫЙ (Блок Литвина). «Задуманная реформа беспрецедентная, это попытка подконтролить все коммунальные предприятия, которые занимались зеленым хозяйством. Но дело не в КП, интрига этого замысла кроется в слове «имущество», которое будет передано на баланс филиалам», - объяснил он.

По словам С.МЕЛЬНИКА, в решении Киевсовета не указаны Голосеевский и Шевченковский районы, потому что «депутатам горсовета, которые лоббируют интересы этих районов, удалось в последний момент вычеркнуть их из списка». Но, по мнению «Комментариев:», здесь, скорее всего, сыграл политический момент - с БЮТ у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть «джентльменское соглашение о ненападении», а именно «бютовец» руководит Голосеевским районом. С руководителем Шевченковского района мэр города находится в антагонистичных отношениях, поэтому в мэрии побоялись выступить открыто против Виктора ПИЛИПИШИНА.

Издание напоминает, что, в соответствии с решением Киевсовета, к КП «Киевзеленстрой» присоединят районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского, Святошинского, Подольского, Печерского, Соломенского, Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов, а также лесопарковые хозяйства Дарницкое, Святошинское и Конча-Заспа.