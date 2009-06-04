Музей Тычины в центре Киева получил ордер на принудительное выселение

Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины, который находится на улице Терещенковской, 5 в Киеве, получил ордер о принудительном выселении из помещения из-за неуплаты аренды в сумме 16 тыс. грн.

В то же время соответствующие средства музею не выделила из бюджета города Киевская городская государственная администрация, сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

По его информации, соответствующие жалобы от руководства музея П.Тычины поступили в его комиссию.

"В этот раз власть положила глаз на музей-квартиру П.Тычины. Помещение в самом центре столицы площадью в 150 кв. м – "хороший выбор". Похоже на то, что кому-то из высокопоставленных должностных лиц оно просто пришлось по душе. Потому что представить себе, что из бюджета столицы невозможно выделить 16 тыс. гривен, достаточно тяжело", - прокомментировал ситуацию А.БРИГИНЕЦ.

Он отметил, что в бюджете Киева на 2009 год соответствующие средства были предусмотрены.

А.БРИГИНЕЦ добавил, что на ближайшем пленарном заседании Киевсовета инициирует депутатское обращение с требованием выплатить музею все средства, которые задолжала ему КГГА.

"Если власть не отреагирует на проблему, придется обращаться к депутатам всех фракций Киевсовета с просьбой сброситься по 300 гривен, чтобы спасти мемориальную квартиру известного поэта. Возможно, хоть это объединит депутатов горсовета", - добавил он.