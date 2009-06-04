Еврокомиссия не комментирует заявление Путина о газовом кризисе

В Европейской Комиссии отказались комментировать предупреждение премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что существующие в газовой сфере проблемы с Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня. Об этом сообщает РИА Новости

Накануне на пресс-конференции в Хельсинки В.ПУТИН заявил, что "такой конфликт может возникнуть" и это может привести к полной остановке российского транзита в конце июня - начале июля. Российский премьер призвал европейских партнеров обратить самое пристальное внимание на эту проблему.

"Мы (Еврокомиссия) не комментируем заявления, сделанные для прессы", - сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии Ферран Таррадельяс ЭСПУНИ. При этом он отметил, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ уже дал ответ на письмо, полученное им на прошлой неделе от премьер-министра России.

Ж.БАРРОЗУ заявил ранее, что оказание Украине помощи из бюджета ЕС не представляется возможным. Он сообщил, что намерен обсудить "газовые" разногласия России и Украины на саммите лидеров ЕС 18-19 июня в Брюсселе. Координационная группа ЕС по газу соберется на заседание в бельгийской столице 18 июня, чтобы с участием представителей "Газпрома" и "Нафтогаза" обсудить ситуацию с платежеспособностью Украины по расчетам за российское топливо.

Украина является основным транзитером российского газа в Европу.

Еврокомиссар по энергетике Андрис ПИБАЛГС поддерживает регулярные контакты с российскими и украинскими властями, сообщил ранее представитель Еврокомиссии. Он заверил, что Еврокомиссия внимательно изучит и проанализирует озабоченности российской стороны в отношении платежеспособности Украины, и выразил надежду, что нового газового кризиса не будет.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ сказал РИА Новости, что пока не известно, поедут ли представители газового холдинга на эту встречу.

Соглашения о поставках газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый кризис", в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 мая на саммите РФ-ЕС в Хабаровске предложил Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. По словам Президента, помощью украинскому государству должна заниматься не одна Россия.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил тогда, что у России есть сомнения в платежеспособности Киева за газ, который необходимо закачать в подземные хранилища. Это 19,5 миллиарда кубометров газа стоимостью свыше 4 миллиардов долларов.

С января 2009 г. Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ, несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.