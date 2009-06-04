Немецкая партия впервые признала перспективу вступления Украины в ЕС

Впервые в Германии политическая партия официально признала право Украины претендовать на членство в Европейском Союзе.

Как сообщает «Немецкая волна», это записано в программе Свободной демократической партии, представитель которой имеет шансы возглавить Министерство иностранных дел ФРГ.

В программе Свободной демократической партии (СвДП), которая представляет немецких либералов на выборах депутатов Европарламента, которые состоятся 7 июня, написано: «Страны западных Балкан имеют средне- и долгосрочную перспективу вступить в ЕС, которое поддерживает СвДП. Долгосрочно это касается и Украины».

Как отмечает “Немецкая волна”, до сих пор немецкие партии избегали однозначной позиции относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе.

“Для немецких либералов ясно, что Украина – центральная, важная страна в Восточной Европе. Это страна с большим и, по нашему мнению, до сих пор фактически нереализованным потенциалом, которая может играть важную роль для стабилизации в Восточной Европе и будущего благосостояния”, - объяснил один из лидеров СвДП на выборах в Европарламент Александер ЛАМБСДОРФ.

В то же время немецкий политик отметил, что такую позицию не следует отождествлять с обещанием Украине вступления в течение определенного времени, или с обещанием предоставить ей в скором будущем статус кандидата на присоединение к Европейскому Союзу.