Известный российский рок-музыкант покончил жизнь самоубийством

В московской квартире свёл счёты с жизнью лидер группы E.S.T. Жан Сагадеев.

Фронтмена известной хэви-металлической группы E.S.T. около часа ночи повешенным в квартире обнаружила его жена. Источник в правоохранительных органах рассказал, что музыкант покончил с собой, удавившись телефонным проводом, прикрепленным к ручке двери в прихожей. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Что стало причиной суицида, пока не известно. Жан Сагадеев образовал группу E.S.T, что расшифровывается как Электро Судорожная Терапия в 1988 году. Она очень скоро стала известной и уже в через год музыканты совершили турне по ФРГ. А в 1991 году Сагадеев и его группа сыграли вместе с AC/DC, Metallica и другими на крупнейшем концерте в истории России «Monsters of Rock» перед аудиторией 800 тысяч человек. Добавим, что до последнего времени группа регулярно выступала и на прошлой неделе E.S.T. отыграла концерт в одном из московских клубов.

В конце июня Жан Сагадеев и его группа должны были выступить на украинском мотофестивале. Кроме того, коллектив готовился к записи очередного альбома.

Эхо Москвы