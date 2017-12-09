В Житомире обсудили проблемы участников АТО (фото)

Сегодня в Житомире состоялась всеукраинская конференция организаций участников боевых действий и ветеранов антитеррористической операции.

Читайте такжеСемьи участников АТО и волонтеры Житомирщины побывали в Киеве на премьере фильма "Киборги"Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, встреча состоялась при участии председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы.

По его словам, участники АТО Житомирщины имеют возможность получить лечение, пройти реабилитацию благодаря областной программе поддержки участников боевых действий и участников антитеррористической операции.

Кроме этого, в области функционирует мощный госпиталь в городе Бердичев, на базе которого в прошлом году открыли центр неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО на 60 коек и ввели должности практических психологов.

С момента создания в госпитале оздоровились около 2 тыс. участников АТО.

Напомним, на Житомирщине зарегистрировано 36 общественных организаций участников антитеррористической операции.