Профильный комитет ВР допускает срыв отопительного сезона

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ заявляет об угрозе срыва отопительного сезона 2009-2010 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на комитетских слушаниях, посвященных итогам прохождения отопительного сезона 2008-2009 годов и подготовке к работе в зимних условиях 2009-2010 годов.

«Мы имеем реальную угрозу ненормального вхождения в следующий отопительный сезон 2009-2010 годов», - сказал А.ПОПОВ.

По мнению народного депутата, среди проблем, которые необходимо решить на государственном уровне, - финансовая способность потребителей оплачивать жилищно-коммунальные услуги, финансово-экономическое и техническое состояние предприятий ЖКХ, а также наличие энергоресурсов.

А.ПОПОВ отметил, что в 2008 году увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 30% привело к тому, что в среднем по Украине на 20% уменьшились платежи за ЖКУ.

«У нас ситуация на этот год складывается таким образом, что я уверен, что рост тарифов будет не меньшим, чем он был в прошлом году», - добавил он.

По словам заместителя главы комитета, местные бюджеты, которые и так принимались со значительным дефицитом, в этом году уже исчерпали лимиты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Это означает, что больницы, детские сады, учебные заведения в следующем отопительном сезоне просто не будут иметь возможности финансировать такие расходы», - пояснил он.

А.ПОПОВ считает, что для выхода из такой ситуации следует срочно внести изменения в проект бюджета, где сбалансировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджетной сфере.

Он добавил, что реализация постановления о направлении 2 млрд. грн. субсидий на погашение разницы в тарифах сегодня сдерживается обязательным наличием среди документов схем теплоснабжения городов, которые разработаны не во всех населенных пунктах.

Народный депутат напомнил, что 2008 год жилищно-коммунальное хозяйство закончило с убытками в 1,6 млрд. грн., а за первый квартал т.г. эти убытки составили 800 млн. грн.

При этом кредиторская задолженность отрасли составляет около 10 млрд. грн., из которых на сегодня долги за все годы независимости Украины за потребленный газ составляют 4,5 млрд. грн., и только в этом году - 3,2 млрд. грн.