Совет Европы: Украина медлит с принятием антикоррупционных законов

Представитель Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Аке ПЕТЕРСОН призывает Верховную Раду принять в целом ряд законопроектов о противодействии коррупции, которые ожидают окончательного принятия с декабря 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства Совета Европы в Украине.

Как отметили в пресс-службе, по имеющейся информации, на 4 июня, в ВР Украины запланировано рассмотрение во втором чтении пакета антикоррупционных законопроектов: проекта закона о принципах предотвращения и противодействия коррупции (№0876), проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об ответственности за коррупционные правонарушения (№0875) и проекта закона об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений (№0877).

Как отмечают в Представительстве Советы Европы, эти проекты были подготовлены правительством Украины на выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в Совете Европы, внесены на рассмотрение парламента Президентом Украины и доработаны и рекомендованы к принятию народными депутатами Украины – членами профильного парламентского комитета, которые представляют все парламентские фракции.

По словам А.ПЕТЕРСОНА, принятие этих законопроектов является крайне необходимым для укрепления антикоррупционной законодательной базы в Украине, приведения ее в соответствие с европейскими стандартами и создания действенных современных механизмов противодействия коррупции. Принятие этих законопроектов является также условием для вступления в силу для Украины Криминальной конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией и Конвенции ООН против коррупции.

«Эти законопроекты прошли экспертизу европейских специалистов и в целом отвечают антикоррупционным европейским стандартам. Кроме того, неоднократно призывала их принять Парламентская Ассамблея Совета Европы в рамках мониторинга выполнения обязанностей и обязательств Украины. Принятие антикоррупционного пакета также является важным, учитывая оценивание Украины со стороны Группы государств против коррупции (ГРЕКО)», - заявляют в Представительстве Советы Европы в Украине.